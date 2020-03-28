Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika

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Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü
6 saat önce
Afganistan'ın Helmand ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Helmand ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Laşkargah şehrinde bir eve yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Öte yandan Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani de Nangarhar'ın Lalpur ilçesinin Serbend köyünde din alimi Mevlevi Şeydai'nin aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.
Saldırıda, araçta bulunan Şeydai ile oğlunun öldüğünü ifade eden Hogyani, 2 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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