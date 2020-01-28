Afganistan'da koronavirüse karşı önlem alınıyor - Son Dakika
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Afganistan'da koronavirüse karşı önlem alınıyor

6 saat önce

Afganistan'da yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Hamid Karzai Havalimanı'nda önlem alınacak.

Afganistan'da koronavirüse karşı önlem alınıyor, System.String[]

Afganistan'da yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı Hamid Karzai Havalimanı'nda önlem alınacak.

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, basına yaptığı açıklamada, yeni tip coronavirüse karşı birtakım yeni önlemler alınacağını söyledi.

Hamid Karzai Havalimanı'na seyyar sağlık timinin yerleştirileceğini ifade eden Firuz, yurt dışından Kabil'e gelenlerin kontrolden geçirileceğini belirtti.

Bakan Firuz, Çin hükümetinden, vatandaşlarını ve Çin'de yaşayan Afganları Afganistan'a göndermemeleri konusunda yardım istediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığının yeni tip coronavirüs ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtacağını dile getiren Firuz, bu virüsün ülkeye yayılmaması için ciddi çalışma yaptıklarını vurguladı.

Firuz, şimdiye kadar bu virüsle ilgili Afganistan'da herhangi bir bulguya rastlanmadığının altını çizdi.

Yeni tip coronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Vuhan kentinde tespit edildi.

Ülkede bu virüs nedeniyle şimdiye kadar birçok kişi hayatını kaybetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hamid Karzai, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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