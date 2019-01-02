Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Taliban Operasyonu

Afganistan'da Taliban Operasyonu

1 saat önce

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban örgütüne yönelik operasyonda ikisi İran vatandaşı 29 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban örgütüne yönelik operasyonda ikisi İran vatandaşı 29 örgüt mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Faryab'ın Şirin Tegab ve Hoca Sabzpoş ilçelerinde Taliban'a yönelik havadan ve karadan operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 29 militanın öldürüldüğü, bunlardan ikisinin İran vatandaşı olduğu ifade edildi.

Operasyonda dört askerin de yaralandığı kaydedildi.

Daha önce İran'ın Afganistan'daki Taliban'a destek verdiği yönünde haberler basına yansımıştı ancak ilk kez örgütte İran vatandaşı teröristlerin bulunduğu resmi olarak teyit edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Faryab, Afganistan, Güncel
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