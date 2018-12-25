Afganistan'daki İntihar Saldırısında Ölü Sayısı 43'e Yükseldi
1 saat önce İlandır
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.
Afganistan
'ın başkenti Kabil
'de Bayındırlık
Bakanlığı önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Bayındırlık Bakanlığı önünde dün intihar saldırısı gerçekleştirildi. Başkentin doğusunda bulunan Bayındırlık Bakanlığı önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonrası, saldırganlardan bazıları Şehitler ve Engelliler Bakanlığı binasına girerek çalışanları rehin aldı. Diğer saldırganlar ise yerel güvenlik güçleriyle çatışmaya girdi. Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Wahid Majroh, sağlık yetkililerinin saldırı bölgesinde 43 ceset ve 10 yaralıyı tespit edip ambulanslara taşıdığını söyledi. Majroh, hükümet binası içindeki çatışmalar sırasında 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 3 militanın ise öldürüldüğünü bildirdi.
Afgan kuvvetleri dün gece operasyonu durdurmadan önce 350 sivili hükümet binasından tahliye etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:33 Kaynak: İHA
Birleşik Krallık'ta Kedi ve Köpek Satışı Yasaklanıyor
Asgari Ücretin Belirleneceği Kritik Toplantıya Kısa Bir Süre Kaldı! İşte Tüm Detaylar
Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantı Başladı
Boşandığı Eşini ve Arkadaşını Öldüren Şüpheli, Olayın Ardından Babasını Aramış