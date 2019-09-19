Son Dakika Haberleri: Afganistan - Taliban hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi: En az 20 ölü
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan - Taliban hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi: En az 20 ölü

1 saat önce

Afganistan'ın güneyinde Taliban tarafından bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırı sonucu bir hastane büyük hasar gördü ve saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan - Taliban hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi: En az 20 ölü, System.String[]

Afganistan'ın güneyinde Taliban tarafından bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırı sonucu bir hastane büyük hasar gördü ve saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına bilgi veren Afgan güvenlik yetkilileri, Zabul Vilayeti'nin başkenti Qalat'da düzenlenen saldırıda 95 kişinin de yaralandığını söylüyor.

Afgan hükümeti Taliban'ın saldırıda hastaneyi hedef aldığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise hedefin hastane olmadığını, hastane yakınlarındaki askeri üssü vurulduğunu iddia ediyor.





ABD ile çöken müzakerelerin ardından saldırılar şiddetlendi

Ülkenin önemli bir bölümünü kontrol altında tutan Taliban ile ABD arasında bir süredir barış görüşmeleri sürdürülüyordu.

Görüşmeler geçen hafta imza aşamasına kadar gelmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, başkent Kabil'de düzenlenen bir bombalı saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesi üzerine Taliban ile varılan uzlaşmanın geçersiz olduğunu söylemiş ve "Müzakereler öldü" açıklamasını yapmıştı.

Taliban ise gerekirse yüz yıl daha savaşmaya hazır olduğunu söyleyerek, barış müzakerelerinin askıya alınması sonucu en büyük bedeli ABD'nin ödeyeceğini savunmuştu.

Taliban'ın bu açıklamalarının ardından bu hafta başında A, aynı gün başkent Kabil'de de bombalı saldırılar düzenlenmişti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W Bush Taliban'ın El Kaide üyelerini sakladığı gerekçesiyle Afganistan'ı işgal etmişti.

Hala sonuçlanmayan Afganistan savaşı, ABD tarihinin en uzun savaşı konumunda.

Afganistan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook'ta DEAŞ ve El Kaide bağlantılı sayfaların otomatik olarak oluşturulduğu ortaya çıktı
ABD'de bir polis, köprüden atlayan genci son anda kurtardı! Zürih polisinin başlattığı #TetrisChallenge dünyaya yayılarak, çılgınlığa dönüştü Avukatının bürosundaki görüntü, talihsiz genci ceza almaktan kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:23:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan - Taliban hastaneye bomba yüklü kamyonla saldırı düzenledi: En az 20 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]