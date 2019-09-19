Son Dakika Haberleri: Afili Aşk yine zirvede…
Son Dakika Güncel Haber

Afili Aşk yine zirvede…

1 saat önce

Kanal D'nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği dizisi Afili Aşk, dün akşam (18 Eylül) yayınlanan 14'üncü bölümüyle reytinglerde yine zirvede yer aldı.

Afili Aşk yine zirvede…, System.String[]

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk, tüm kişilerde 6,94 reyting ve 20,02 izlenme payı; AB'de 6,79 reyting ve 20,22 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,83 reyting ve 18,70 izlenme payı alarak 100 program arasında günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı Afili Aşk'ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.

Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:16 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olçok, Tamince kararından sonra Adalet Bakanlığına teşekkür etti
Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afili Aşk yine zirvede…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]