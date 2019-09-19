Afili Aşk yine zirvede…

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen Afili Aşk, tüm kişilerde 6,94 reyting ve 20,02 izlenme payı; AB'de 6,79 reyting ve 20,22 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,83 reyting ve 18,70 izlenme payı alarak 100 program arasında günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin yaptığı, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün'ün yazdığı Afili Aşk'ın başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Burcu Özberk paylaşıyor.