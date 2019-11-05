Son Dakika Haberleri: Afrika, 2020'de silahları susturma hedefine yaklaştı
Son Dakika Güncel Afrika, 2020'de silahları susturma hedefine yaklaştı

Afrika, 2020'de silahları susturma hedefine yaklaştı

7 saat önce

Afrika Birliği Silahları Susturma İnsiyatifi Yüksek Temsilcisi Ramtane Lamamra, 2020'de kıtadaki tüm silahların susması amacına yaklaşıldığını söyledi.

Afrika, 2020'de silahları susturma hedefine yaklaştı, System.String[]

Afrika Birliği Silahları Susturma İnsiyatifi Yüksek Temsilcisi Ramtane Lamamra, 2020'de kıtadaki tüm silahların susması amacına yaklaşıldığını söyledi.

Lamamra, AA muhabirine verdiği mülakatta, kıtada, Güney Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde olduğu gibi çatışmaların sonlandırılarak barış süreçlerinin başlatıldığı önemli gelişmeler yaşandığını hatırlattı.

2020'de kıtadaki tüm silahların susmasını amaçlayan inisiyatifin başında olan Lamamra, Afrika Birliği'nin kıtaya sokulan silahlar üzerinde bir kontrol mekanizmasını devreye sokmayı başardığını, çatışmaların bitirilmesiyle silah talebinin de azaldığını ifade etti.

Lamamra, "Afrika silah üretmiyor. Silahlar yasa dışı yollarla kaçakçılar, teröristler ve diğer aktörler tarafından sokuluyor." ifadesini kullanarak, yasa dışı silah ticaretinin sonlanmasıyla, silahları susturma amacına ulaşılabileceği, barışçıl ve istikrarlı bir Afrika'nın kurulacağını dile getirdi.

En fazla silahı Rusya satıyor

Çatışmaları önleme amacıyla ara buluculuk mekanizması geliştirdiklerine vurgu yapan Lamamra, silah ihracatçısı ülkeleri satışlarını kontrol etmeleri için ikna ettiklerini ifade etti.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü verilerine göre, 2012-2016 yıllarında yüzde 35 ile Afrika'nın en büyük silah tedarikçisi Rusya olurken, bu ülkeyi yüzde 17 ile Çin, yüzde 9,6 ile ABD ve yüzde 6,9 ile Fransa takip etti.

Afrika Birliği, 50. yılını kutladığı 2013'te belirlenen silahların susması hedefine gelecek yıl ulaşmayı amaçlıyor.

Orta Afrika, Güney Sudan, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı
Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi Davutoğlu ve Babacan'ın görüştüğü Kürt siyasetçilerin isimleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:34:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrika, 2020'de silahları susturma hedefine yaklaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]