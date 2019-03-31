Son Dakika Haberleri: Afrika Birliği'nden Arap ve Afrika Ülkelerine "Koordinasyon" Çağrısı

Afrika Birliği'nden Arap ve Afrika Ülkelerine "Koordinasyon" Çağrısı

1 saat önce

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için koordinasyonu artırma çağrısı yaptı.

Afrika Birliği'nden Arap ve Afrika Ülkelerine
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması için koordinasyonu artırma çağrısı yaptı.

Tunus'ta düzenlenen 30. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde konuşan Faki, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkına destek olmak için Afrika ve Arap ülkelerine koordinasyonu artırma çağrısında bulundu.

ABD'nin, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in hakimiyetini tanıma" kararına karşı çıkmak için de birlikte çaba sarf etme çağrısı yapan Faki, söz konusu kararın tek taraflı olduğunu ve Arap Birliği'nin, Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğine ivme kazandıracak cesur kararlar alması gerektiğini söyledi.

Kara kıtanın birlik olma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Faki, bunun, serbest ticaret bölgesi inşasının onaylanması ve Birlik içinde geniş kapsamlı reformlar yapılması gibi adımlarda net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Faki, Afrika'nın böylelikle altyapı, enerji, tarım, yeşil ekonomi, çevre, maden, turizm ve gelişmiş teknoloji alanlarında yatırıma alan açtığını dile getirdi.

Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı bugün Tunus'ta 13 liderin katılımıyla başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Filistin, Doğu Kudüs, Afrika, Güncel
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