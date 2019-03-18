Afrika'da Sıtmaya Yakalanan Baba Öldü, Oğlu Tedaviye Alındı

Denizli
'den ticaret amacıyla gittikleri Afrika
ülkesi Fildişi Sahili
'nde sıtmaya yakalanan baba yaşamını yitirdi, memleketine dönen oğlu ise tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Himmet Kara (46), ailesiyle Denizli'den plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak amacıyla geçen yıl Fildişi Sahili'ne yerleşti.
Abidjan şehrinde oturan Himmet Kara ve oğlu Ali Kara
(25), sivrisinek ısırması nedeniyle 9 Mart'ta rahatsızlandı. Yüksek ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu.
Tedavi altına alınan Himmet Kara, 14 Mart
'ta hayatını kaybetti. Taburcu edilen oğlu Ali Kara ise annesi Meryem
ve kardeşi Murat ile 16 Mart'ta Denizli'ye döndü.
Rahatsızlığı geçmeyen Ali Kara, Pamukkale Üniversitesi
Hastanesinde sıtma tedavisi görüyor.
Fildişi Sahili'nde ölen Himmet Kara'nın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın Türkiye
'ye gönderileceği öğrenildi.