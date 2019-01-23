Son Dakika Haberleri: Afrikalı Gençlerin Kültür Gezisi

Afrikalı Gençlerin Kültür Gezisi

1 saat önce

Türkçe öğrenmek için, Filipinler,Tanzanya, Uganda, Afganistan, Haiti, Nijer, Sudan, Nijerya'dan Türkçe öğrenmek için İstanbul'a gelen gençler, kültürel gezi amaçlı uğradıkları Kütahya'nın Simav ilçesine hayran kaldılar.

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Türkçe öğrenmek için, Filipinler ,Tanzanya, Uganda, Afganistan, Haiti, Nijer, Sudan, Nijerya'dan Türkçe öğrenmek için İstanbul'a gelen gençler, kültürel gezi amaçlı uğradıkları Kütahya'nın Simav ilçesine hayran kaldılar.

Değişik ülkelerden, Simav'a kültürel gezi amaçlı gelen genç öğrencilere, öğretmen Mustafa Açıkgöz tarafından rehberlik yapıldı.

Fliipinler'den gelen 23 yaşındaki Muhammed İsa, İstanbul'da Türkçe eğitim aldığını ifade etti. İsa " Dün Simav'a geldik ve geziyoruz" dedi.

Ugandalı Şefik Bukeyha (22) " Uganda'dan Türkiye'ye geldim. Türkçe öğreniyorum, Türkçe'yi çok seviyorum. Bugün Simav'a geldik, gezeceğiz. Burasının insanları çok çok güzel" dedi.

Afganistanlı Muhammed Zahir Sönmez (19), İstanbul'a Türkçe dili öğrenmek için geldiğini söyledi. Sönmez " Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir kültür öğrenmektir. İstanbul'dan Simav'a gezmeye geldik. Simav'ın insanları çok kibar, çok sevdik ve Simav ile ilgili bilgiler aldık" dedi.

Pazartesi günü Sudan'dan Türkiye'ye uçakla gediğini söyleyen 21 yaşındaki Fatih Ali, " İstanbul'un havası çok güzel ve çok kar var. Türkler çok iyi insanlar, bize ikamda bulundular" diye konuştu.

İlçenin tarihi yerleri ile Müzeyi gezen gençler, dinlenmek üzere Turistik Eynal Kaplıcaları'na gittiler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

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