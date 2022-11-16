Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki olan Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Emniyet güçlerinin teröre karşı mücadelesi tam gaz devam ediyor. Canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/ YPG'li teröristin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandığı duyuruldu.

YARIM KALAN EYLEMİ TAMAMLAMALARI İÇİN GÖREVLENDİRİLDİLER

Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmasının ardından aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı.

Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

İSTİKLAL SALDIRISIYLA İLGİLİ ARANAN ŞAHIS DA GÖZALTINA ALINDI

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin Hüsam A.K. isimli örgüt mensubunun da Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına alındığı bildirildi.