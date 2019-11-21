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Afrin'de yetimlerin galibiyet sevinci

6 saat önce

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde yetimlerle, İHH'nın Kütahya Simav gönüllüleri arasında halı saha futbol maçı yapıldı.

Afrin'de yetimlerin galibiyet sevinci, System.String[]

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde yetimlerle, İHH'nın Kütahya Simav gönüllüleri arasında halı saha futbol maçı yapıldı. Karşılaşmayı 11-8 kazanan yetimler, büyük sevinç yaşadı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı'nca Afrin'de yaşayan yetimler için 'motivasyon' etkinlikleri düzenlendi. Suriyeli yetimler ile İHH Kütahya Simav Gönüllüleri halı saha futbol maçında karşılaştı. Karşılaşma yetimlerin 11-8'lik galibiyeti ile sona erdi.İHH Suriye Çalışmaları Afrin Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Afrin'de çeşitli etkinliklerle yetimlerin yüzlerini güldürmeye gayret ettiklerini söyleyerek, "Bu kapsamda Kütahya'nın Simav ilçesinden gelen gönüllülerimizin de yer aldığı bir futbol etkinliği organize ettik. Gönüllülerimiz ile kaynaşan yetimlerimiz mutlu bir gün geçirdiler. Gönüllülerimiz maçtan sonra yetimlere çeşitli hediyeler vererek mutluluklarına ortak oldu" dedi.


Kütahya, Futbol, Simav, Afrin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
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