Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı

Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı
11.12.2025 21:12
Dehşete düşüren olay! Baba ve oğul kasten öldürmeden tutuklandı
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli 41 yaşındaki Hıdır Aktaş, evinde ölü bulundu. Olayın ardından baba ve ağabey 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 41 yaşındaki zihinsel engelli adamın evinde ölü bulunduğu olayla ilgili, babası ve ağabeyi "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 yaşındaki Hıdır Aktaş isimli zihinsel engelli adam, dün sabah saatlerinde aile üyeleri tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

41 YAŞINDAKİ ZİHİNSEL ENGELLİ ADAM ÖLDÜ

Aile üyeleri ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Aktaş'ın öldüğü belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri Aktaş'ın vücudunun farklı noktalarında darpizleri tespit edilmesinin ardından talihsiz adamın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A.'yı gözaltına aldı.

BABA VE OĞLU KASTEN ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yenge H.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba K.A., ağabeyi B.A. adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba ve oğul mahkeme çıkışında cezaevine götürülürken gazetecilerin olayı neden gerçekleştirdikleri sorularını ise yanıtsız bıraktı.

BAKIM EVİNE YERLEŞTİRİLMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Aile üyelerinin geçtiğimiz dönemlerde engelli adama şiddet uyguladıkları öne sürülürken, birkaç köy sakininin olayla ilgili ihbarda bulunduğu ve bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttukları öğrenildi. Ekiplerin ayrıca Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi. Ancak Aktaş'ın bakımevine yerleştirilemeden hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Afyon, Baba, Suç, Son Dakika

