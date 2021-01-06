AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

06.01.2021 18:27

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın açıklamaları AFYONKARAHİSAR - AK Parti Afyonkarahisar il başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın açıklamaları AFYONKARAHİSAR - AK Parti Afyonkarahisar il başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay da 3 isim hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra, Adliye binası önündeki basın açıklamasında, söz konusu söylemlerin ve yaklaşımların, iyi niyetli olmadığını, arkasında farklı ajandaların ve gayelerin bulunduğunu belirtti.

Terörle ve her türlü vesayet odağı ile mücadelenin, demokrasiyi koruma mücadelesi olduğunun altını çizen Uluçay, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin 81 vilayetindeki AK Parti teşkilatları olarak, biz de, yapılan bu saldırıları, demokrasinin kalbi milli iradeye, onun taşıyıcısı siyaset kurumuna ve nihayetinde bizatihi demokrasimize, partimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı olarak görüyor ve hukukun bize verdiği hakları kullanarak, suç duyurusunda bulunmak suretiyle, milletimize ve tarihe karşı görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz. Benzer her türlü girişime karşı da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz."

AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

Fikri Sağlar, Can Ataklı, Karahisar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu - Son Dakika


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