Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı

07.08.2022 14:09
Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek refüje çarptı.

Afyonkarahisar'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek refüje çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar'ın Bolvadin- Emirdağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tez-Çatallı mevkiinde A.C. isimli şahsın kullandığı 34 GA 3274 plakalı Dacia marka otomobil Emirdağ İlçesi istikametinden Bolvadin ilçesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafından yoldan çıkarak karşı istikametin sol şeridindeki refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü A.C. ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.C., M.C., F.F.C. isimli şahıslar ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ilişkin inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti: 4 yaralı - Son Dakika
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