Afyonkarahisar'da CHP ile İYİ Parti İl Başkanlıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da CHP ile İYİ Parti İl Başkanlıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29.10.2020 17:47
Afyonkarahisar'da CHP ile İYİ Parti İl Başkanlıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, System.String[]

Afyonkarahisar'da CHP ile İYİ Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını kutladı.

Afyonkarahisar'da CHP ile İYİ Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını kutladı.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ile İYİ Parti İl Başkanlığı, Kocatepe Parkı'ndaki partilileriyle bir araya gelerek Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Partililer, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.

CHP adına Merkez İlçe Başkanı Ömer Akyıldız, İl Başkanı Yalçın Görgöz ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, konuşma yaptı.

Ardındaki program da ise İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partililere hitap etti.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da CHP ile İYİ Parti İl Başkanlıkları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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