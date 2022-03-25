AFYONKARAHİSAR - "Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması" yapıldı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması" yapıldı

25.03.2022 19:10

Afyonkarahisar'da imam hatip okulları arası "Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması" düzenlendi.

Afyonkarahisar'da imam hatip okulları arası "Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesindeki Kudüs Camisi'nde yapılan finallere 10 lise, 9 ortaokul öğrencisi katıldı.

Bölge finalinde imam hatip öğrencileri, oluşturulan jüri önünde en güzel ezanı okumaya çalıştı.

Puanlamada, liselerden Antalya'dan Muratpaşa Şehit Muhammed Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdül Samet Kırkuşu, ortaokullarda ise Kumluca Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Ali Akça, birinci olarak finallere katılma hakkı kazandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, yaptığı açıklamada bölge yarışmasına 19 öğrencinin katıldığını, dereceye girenlerin Türkiye finaline katılacağını ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması yapıldı
AFYONKARAHİSAR - Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması yapıldı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - "Genç Bilaller Ezan Okuma Bölge Yarışması" yapıldı - Son Dakika
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