Afyonkarahisar'da "İlk dersimiz fidan olsun" kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi öncülüğünde başlatılan "İlk dersimiz fidan olsun" kampanyası kapsamında çeşitli kurumlarla iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye toplantı salonundaki programa, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US katıldı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi zor duruma düşürmek amacıyla ülkenin çeşitli illerinde aynı anda orman yangınları çıkartıldığını öne sürdü.

Afyonkarahisar'daki 5 kurumun iş birliğiyle yanan ormanların yerine ağaçlandırma kampanyası başlattıklarını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceğini karartmaya çalışanlara karşılık, yemyeşil bir Türkiye için fidan bağışlıyoruz. Belediyemiz öncülüğünde, AKÜ, AFSÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde başlattığımız kampanyada, Afyonkarahisar'daki bütün okullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılındaki ilk ders fidan dikimi olacak. Ayrıca, ülkemizin geleceği için fidan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağışlarını, Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı 'Ülkemiz için bir nefes olsun' kampanyasını tercih edebilirler. Ülkemize bu hainliği yapanların da el birliğiyle üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "İlk dersimiz fidan olsun" kampanyasının protokolü imzalandı.