AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

28.12.2020 23:29

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrah Aydın (30) yönetimindeki 48 TG 553 plakalı otomobil, Gazlıgöl beldesi- Ablak köyü kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında Seydi Ahmet Kevzenoğlu'nun kullandığı 03 ABN 363 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin tarlaya girdiği, traktörün ise şarampole devrildiği kazada, sürücüler ile traktördeki Hacer (39), Hamiyet (16) ile Fatma Nur Kevzenoğlu (11) yaralandı.

Kaza yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Karahisar, Otomobil, Gazlıgöl, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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