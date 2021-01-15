Afyonkarahisar'daki memur sendikaları "ek zam" talebinde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki Memur-Sen ile Kamu-Sen İl Temsilcilikleri, yaptıkları basın açıklamalarında memur maaşlarına "ek zam" talebinde bulundu.

Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mustafa Arslan, yaptığı açıklamada, 2020 yılındaki enflasyon oranlarını gerekçe göstererek kamu görevlilerinin maaşlarının eridiğini belirtti.

Bu erimenin giderilmesi için memur maaşlarına seyyanen ek zam talebinde bulunan Arslan, şunları kaydetti:

"Böylece geçmiş yönüyle kayıpların giderilmesini, gelecek yönüyle de enflasyona yenilme riskinin bitirilmesini talep ediyoruz. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere maaşlara 400 lira seyyanen zammın yansıtılmasını talep ediyor ve ivedilikle bekliyoruz. Bu adım, hem gelir dağılımında hem de sosyal kulvarda adaletin sağlanması, sosyal maliyet ihtimalinin de ortadan kaldırılması gibi önemli sonuçlar üretecektir."

"Memur ve emeklilere maaşlarına ek zam talep ediyoruz"

Kamu-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Demir de PTT şubesi önünde yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların enflasyon karşısında eridiğini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde devletin sektörel destekler verdiğini aktaran Demir, "Ortaya çıkan mağduriyetleri gidermek, enflasyona yenik düşen, temel ve vazgeçilmez harcamalar karşısında eriyen maaşlarını telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanması ve kamu görevlilerine ek zam verilmesini arz ve talep ediyoruz."

Basın açıklamasının ardından Demir ve sendika üyeleri, taleplerin bulunduğu mektupları, PTT şubesinden Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdi.