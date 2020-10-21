Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüsteki E.D. ile O.D'nin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Başkan Çöl'den Engelli Bakım Merkezine ziyaret

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki Engelli Bakım Merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çöl, ziyaretle ilgili yaptığı konuşmada, "Engelli Bakım Merkezinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Personelin pandemi sürecinde de özverili çalışmalar yaptı. Bizde, engelli hastalarımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları için bütün sağlık tedbirlerini harfiyen yerine getirdik." ifadesini kullandı.