Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İHA yeterlilik sınavı yaptı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İnsansız Hava Aracı (İHA) yeterlilik sınavı düzenledi.

Kentteki bir özel İHA Pilotu Yetiştirme Kursu'nun yeterlilik sınavı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Eğitimlere ve sınava Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Antalya ve Denizli'den de kursiyerler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yapılan yeterlilik sınavına ilişkin yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da hem bizim için hem de kursiyerler açısından bir ilk yaşanıyor. Ülkemiz havacılık anlamında hızla ilerlemekte, inşallah yaptığımız bu yeterlilik sınavının da sektöre katkısı olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yeterlilik sınavında başarılı olan kursiyerlerin belgeleri takdim edildi.