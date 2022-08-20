Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı - Son Dakika
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Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı

20.08.2022 08:40
Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Yalova- Antalya seferini yapan 16 BLT 67 plakalı yolcu otobüsü Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı. Yaralıların büyün çoğunluğunun Burdur'da ki askeri birliği teslim olmak için giden asker adayları olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde ki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 30 yaralı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asker adaylarını taşıyan otobüs devrildi: 30 yaralı - Son Dakika
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