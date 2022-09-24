Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Sandıklı'dan kısa kısa

24.09.2022 19:34
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Endüstri Meslek Lisesi bahçesindeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Sandıklı'da hafif ticari araç devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araç devrildi.

Ali Ç. idaresindeki 03 LV 687 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında refüje devrildi.

Yaralananın olmadığı kazada, araç hasar gördü.

Akdağ'da "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" sürüyor

Sandıklı'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında Akdağ'daki çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, projenin 3'üncü gününde arazideki çalışmalarında Akdağ'da yaşayan canlı türlerini inceledi.

YORUMLAR
500
Kazaya karışan araçlara ilişkin Yargıtay'dan emsal değer kaybı kararı Kazaya karışan araçlara ilişkin Yargıtay'dan emsal değer kaybı kararı AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'nda 3. ayak heyecanı İzmir'de başladı
Kaynak: AA

Karahisar, Tragger, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:21 Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerine gitti! Patron ve çevredekiler öldüresiye dövdü
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 19:34:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement