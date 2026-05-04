Afyonkarahisar’da kar ve sağanak alarmı: ekipler sahada

04.05.2026 11:56
Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı ve sağanak sonrası ekipler sahada yoğun mesai harcıyor. Vali Dr. Naci Aktaş, GAMER’de süreci yakından takip ederken, ulaşımın aksamaması için birçok noktada yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Afyonkarahisar genelinde etkili olan kar yağışı ve sağanak, kentte hayatı olumsuz etkilerken, ekipler olumsuzlukların önüne geçmek için sahada yoğun çalışma başlattı. Vali Dr. Naci Aktaş, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) geçerek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

VALİ AKTAŞ KOORDİNASYONU SAHADA YÖNETTİ

Vali Dr. Naci Aktaş, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, AFAD, Kızılay ve Karayolları yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumların koordineli şekilde hareket ettiği vurgulandı.

Aktaş, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirterek, sahadaki çalışmaların anlık olarak takip edildiğini ifade etti. Özellikle ulaşım ve acil müdahale süreçlerinin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

KARLA MÜCADELEDE YOĞUN MESAİ: YOLLAR AÇIK TUTULUYOR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ulaşımın kesintisiz sağlanması amacıyla Dinar, Bolvadin ve Şuhut ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada yol açma ve kar küreme faaliyetlerine devam ediyor.

Ayrıca Sinanpaşa Kılıçarslan beldesi, Bolvadin Kemerkaya mevki ile Afyonkarahisar-İzmir, Ankara, Uşak, Antalya ve Eskişehir karayollarında da çalışmalar sürüyor. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirtti.

Haber: Faruk Kılınç

