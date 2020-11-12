Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor - Son Dakika

Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

12.11.2020 11:09

Van'da tiyatro eğitimi sırasında verilen rol sayesinde eskrimle tanışan 42 yaşındaki Aziz Saydut, kısıtlı imkanlarına rağmen katıldığı müsabakalarda kazandığı başarıların ardından bu sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcuların yetişmesi için mücadele ediyor.

Van'da tiyatro eğitimi sırasında verilen rol sayesinde eskrimle tanışan 42 yaşındaki Aziz Saydut, kısıtlı imkanlarına rağmen katıldığı müsabakalarda kazandığı başarıların ardından bu sporunun yaygınlaşması ve yeni sporcuların yetişmesi için mücadele ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Radyoloji Bölümü'nde çalışan 4 çocuk babası Saydut'un hayatı, 20 yıl önce tiyatro eğitimi aldığı hocasının aynı zamanda eskrim yaptığını öğrenmesiyle değişti.

Hocasının yönlendirmesiyle eskrime başlayan, malzeme olmadığı için ağaç dalından çubuklarla antrenman yapan Saydut, ödünç aldığı malzemelerle katıldığı ulusal müsabakalarda önemli başarılara imza attı.

Eskrim dalında kentin ilk sporcusu olan ve birçok etkinlikte Van'ı başarıyla temsil eden Saydut, şimdi de çocuk ve gençlere antrenörlük yaparak bu branşı yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Dördü kendi çocuğu 9 öğrencisi bulunan Saydut, bilgi ve tecrübesini aktardığı öğrencilerini yeni şampiyonalara hazırlıyor.

Saydut: "2 madalyayla ilimize döndük"

Aziz Saydut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce Van Devlet Tiyatrosundaki hocası sayesinde eskrime olan ilgisinin başladığını ve o günden sonra sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını anlattı.

Dikkat ve strateji gerektiren eskrimin kentte yaygınlaşması için mücadele ettiğini belirten Saydut, şunları kaydetti:

"2015-2016 sezonunda Türkiye Eskrim Federasyonunun Kastamonu'da düzenlediği birinci kademe antrenörlük eğitimlerine katıldım. 2016'da yetiştirdiğim 2 sporcuyla Antalya'da düzenlenen şampiyonaya gittim. Türkiye şampiyonlarında ilk yıllarda ilk sekizde yer alıyordum, geçen yıl ilk beşe girdim. Bu yıl eskrimde Van için başarılı bir yıl oldu. Adıyaman'da düzenlenen yarışlarda 2 sporcumuz açık turnuvada Van'a madalya getirdi. Van'ın eskrimdeki ilk başarısı oldu. Bu yıl Konya'daki Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda iki üçüncülük elde ettim. İki madalyayla ilimize döndük."

Kısıtlı imkanlarla başladığı eskrimde başarılar kazanmanın gururunu yaşadığını ifade eden Saydut, "4 çocuğuma da bu sporu öğretiyorum. Ailece bu sporu yapıyoruz. Bu spor hem çevik hem de dayanıklı olmayı gerektiriyor. Dikkat ve stratejiyi bir arada tutan ender sporlardan biri. Çocukların fiziksel ve koordinasyon gelişiminde inanılmaz bir etkiye sahip. Böyle bir spor dalında çocuklarını gören aileler mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

"Yarışma esnasında başka birinden malzeme ödünç aldım"

Saydut, aralarında kız çocukların da bulunduğu yeni şampiyonlar yetiştirmek için çaba gösterdiğini belirterek, "İlk başlarda çalışma alanımız ve malzememiz yoktu. Çocuklarımla marangozdan yaptırdığım ağaç çubuklarıyla bu spora başladım. Yarışmaya ilk gittiğim zaman kılıcım ve kordonum yoktu. Yarışma esnasında başka birinden malzeme ödünç alarak müsabakaya çıktım. Aldığım başarılı sonuçların ardından ailelerimizin destekleriyle malzeme temin ettik. Çocukların bu sporu yapması ve bu yolda yürümeleri için çaba sarf ettim. İsteyerek ve severek bu sporu yapıyorum." şeklinde konuştu.

Saydut'un yetiştirdiği sporculardan Fahrettin Çağlar Dilmaç ise eskrimle bir yıl önce tanıştığını geçen yıl Adıyaman'da kendi kategorisinde üçüncü olduğunu dile getirerek. "Kendimi sürekli geliştiriyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak." açıklamasında bulundu.

Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

Tiyatro, Türkiye, ESKRİM, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ağaç dallarıyla başladığı eskrimde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor - Son Dakika Spor


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