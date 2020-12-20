Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

20.12.2020 11:03

Karslı ressam Zennure Çelik, kentin tarihi dokularını resmettiği ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor.

Karslı ressam Zennure Çelik, kentin tarihi dokularını resmettiği ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor.

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyede görev yapan Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrencilerine çevrimiçi ders verdiği için boş zamanlarını değerlendirmek üzere farklı bir çalışma yapmaya karar verdi.

Ağaçlardan kesilen ahşap parçalarını toplayıp temizledikten sonra karakalemle çizim yapan Çelik, daha sonra yağlı boya kullanarak fırçayla birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Kentin tarihi dokularını ağaç parçalarına resmeden ve eskitme tekniğini kullanan Çelik'in çalışmaları ilgi görüyor.

20 yıldır resim çiziyor

Ressam Zennure Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldan bu yana resim sanatıyla uğraştığını söyledi.

Farklı tekniklerde yüzlerce eser ortaya koyduğunu anlatan Çelik, "Yağlı boya, ahşap boyama, duvar boyama ve portre çizimleri yapıyorum. Çocukluğumdan başladığım resim işini 20 yıldan beri sürdürüyorum. Güzel eserler, tablolar ortaya çıkartıyorum." dedi.

Çelik, Kars'ın tarihini kültürünü yansıtan bazı objeleri de resmederek ahşaba işlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ahşap boyamada eskitme boya kullanıyorum. Ahşaba resim yapmak zor olduğu için önce normal çizimini daha sonra da eskitme boyalarla süslemesini yapıyorum. Ahşap zor iş, yaptığımız eserler zaman alıyor. Pandemiden dolayı öğrencilerime internetten ders veriyorum. Öğrencilerim çok memnunlar ve bu çalışmaları severek yapıyoruz. Ben de bu çalışmalarımdan sonra sergi açmayı düşünüyorum. Şehrimize çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Kars'ın tarihi yerlerini ahşaba işlememiz, Karslılar ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor."

Çelik, Kars'taki tarihi taş yapıları ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde bulunan eserleri ahşaba işlemeyi planladığını sözlerine ekledi.

Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor
Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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