Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de - Son Dakika

Son günlerde kötüye giden koronavirüs tablosunun önüne geçmek için dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine sonrası "tam kapanma" kararı alındı. Alınan kararların detayları da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile belli oldu. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçtik. Vatandaşların sağlığını yakından ilgilendiren tam kapanma kararı sosyal medyada örgütlenen bir gurubu ise rahatsız etti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Çıktığı her televizyon programında tam kapanmanın gerekliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter'da tam kapanma karşıtı gurubun hedefi oldu. Sosyal medyada açtıkları başlık altında toplanan kişiler, tam kapanmanın sorumlusu olarak gördükleri Mehmet Ceyhan'a ağır hakaretlerde bulunurken, bir grup ise destek verdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

MEHMET CEYHAN'DAN SON DAKİKA TAM KAPANMA YORUMU

Katıldığı televizyon programında alınan kararı değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında başka çare yoktu. Çünkü, gerçekten vaka sayılarındaki düzey ve aşılama oranlarımıza baktığınızda bu şekilde devam etseydik, önlemleri artırmasaydık, sonunda dördüncü artış dönemiyle karşı karşıya kalacaktık" diyen Ceyhan, "Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

Ceyhan, "Tam kapanma demememizin sebebi ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tam kapanma deyince; toplumu ekonomik ve sosyal açıdan tam olarak kapatmak anlamına gelir. Hiçbir iş yerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı, sadece günlük ihtiyaçlar için, karne-belge vererek sadece oraya gidip dönüldüğünü denetleyerek uygulanana kapanmadır, tam kapanma... Bunu hep söylüyorduk, bunu Çin'in dışında herhangi bir ülke uygulayamadı. Çünkü orada çok antidemokratik yollarla, kapıları dışarıdan tahtalardan çivilemek gibi uygulamalar oldu."

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan.

BİLİM KURULU VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRIDA BULUNDU

"Salgın dalgalanmalar şeklinde seyrettiği için vaka sayılarının bir miktar düştüğü döneme sevinip kendimizi rahatlatarak değil tam tersine bir sonraki dalgaya hazırlıkla ve onun mümkün olduğu kadar az zarar verici bir şekilde geçmesi için hazırlıkla geçirmeliyiz" diye konuşan Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu'na bu süreçte rehberlerini mutant virüslere karşı güncelleme çağrısında bulundu.

"Bilim Kurulu rehberlerini mutant virüse göre yeniden revize etmeli. Eksiklerimiz tamamlanmalı" ifadelerini kullanan Ceyhan, "Bu arada da Sağlık Bakanlığı bulabildiği kadar aşı bulacak ve bu aşılanma oranlarını yükseltmek durumundayız" diye konuştu.