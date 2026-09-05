Uzun süredir kanser tedavisi gören Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş, hayatını kaybetti. Akkuş'un vefat haberini Ağrı Belediye Eş Başkanı Hazal Aras duyurdu.

HAZAL ARAS DUYURDU

Hazal Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akkuş'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aras, Akkuş'un cenazesinin 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından defnedileceğini belirterek ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Ağrı halkına başsağlığı diledi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada da Akkuş'un vefatının derin üzüntüyle karşılandığı ifade edildi.

DEM PARTİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

DEM Parti açıklamasında, "Ağrı Belediye Eş Başkanımız Mehmet Akkuş’un hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendisine rahmet; ailesine sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SİYASİ HAYATI AĞRI'DA ŞEKİLLENDİ

1969 yılında Ağrı'da doğan Memet Akkuş, 1992 yılında cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul'a göç etti. Burada DEHAP'ın İstanbul yönetiminde görev aldı.

Akkuş, 2015 yılında Ağrı HDP İl Yöneticiliği ve İl Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin Ağrı Belediye Eş Başkan adayı oldu.

2024'TE BELEDİYE EŞ BAŞKANI SEÇİLDİ

Akkuş, 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'den Ağrı Belediye Eş Başkan adayı oldu. Seçimin ardından Hazal Aras ile birlikte Ağrı Belediye Eş Başkanı olarak görev yapmaya başladı.

Evli ve 5 çocuk babası olan Akkuş'un cenazesi, yapılan açıklamaya göre 6 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından toprağa verilecek.