Ağrı'da "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" kutlandı - Son Dakika

Ağrı'da, "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik, belediye ve İbrahim Çeçen Üniversitesinin destekleriyle Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetince "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversitenin yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve davetliler, fotoğraf sergisini gezdi.

Katılımcılar, sergi gezisinin ardından üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programa geçti.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu tarz etkinliklerin yapılmasının önemli olduğunu belirten Varol, "Buradaki genç, hevesli, gayretli ve zaten oldukça profesyonel olan bu ekip, bizde bir heyecan uyandırdı. Hem biz hem belediyemiz, hem de üniversitemiz ve diğer kurum kuruluşlarımız bunu heyecanla karşıladı. Güzel bir program icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gazetecilik çoğulcu ve demokratik toplumun en önemli müesseselerinden bir tanesidir. İyi, kaliteli, dürüst, ilkeli, tarafsız ve objektif bir basın olmazsa, bu müessesenin yokluğunda sağlıklı işleyen bir demokrasiden ve modern işleyen bir yönetimden bahsetmek mümkün değil." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sayan ise kentin terör ve kötülük yerine konser, söyleşi, konferans gibi güzel etkinliklerle anılması gerektiğini ifade etti.

Cemiyet Başkan Ahmet Genç de desteklerinden dolayı Vali Varol, Belediye Başkanı Sayan ve Rektör Karabulut'a teşekkür etti.

Yazar Hayati İnanç'ın söyleşi yaptığı programın sonunda, gazetecilere çeşitli dallarda ödüller verildi.