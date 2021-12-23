Ağrı'da 462,5 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda ele geçirilen ve Türkiye tarihinde bugüne kadar yakalanan en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin olan 462,5 kilogram metamfetamine ilişkin gözaltına alınan İran uyruklu sürücü tutuklandı.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İran uyruklu tır sürücüsü A.A.G, Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma ise sürüyor.

Olayın geçmişi

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce dün uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında İran'dan sınır kapısına gelen yabancı plakalı bir tır riskli olarak değerlendirilip aranmıştı.

Tırdaki aramada, aracın yakıt deposundaki gizli bir bölmenin, yakıt izlenimi verilmek istenen farklı bir sıvı maddeyle doldurulduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan analizde bu sıvının metamfetamin olduğu belirlenmişti. 462 kilo 500 gram sıvı metamfetaminin, Türkiye tarihinde bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin olduğu belirtilmişti.