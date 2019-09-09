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Ağrı'da aşure etkinliği

1 saat önce

Ağrı'da, Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılayı Ağrı Şubesi görevlilerince vatandaşlara aşure dağıtıldı.

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Ağrı'da, Muharrem ayı dolayısıyla Türk Kızılayı Ağrı Şubesi görevlilerince vatandaşlara aşure dağıtıldı.


Merkez Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen program, dua edilmesiyle başladı. Dua sonrası camiden çıkan cemaat ve vatandaşlara aşure ikram edildi.

Türk Kızılayı Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, programa ilginin yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Muharrem ayının önemine işaret eden Tatlı, "Bizler de birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha güzel pekişmesi adına kardeşlerimizle aşure programı düzenledik. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programa, İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Rasim Kasapoğlu, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Metin Kaçmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Kızılayı, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:34 Kaynak: AA
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