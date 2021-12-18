AĞRI'DA ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCESİ - Son Dakika

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AĞRI'da yoğun yağışla kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köylerde çocuklar, sokaklara çıkıp kar topu oynadı. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, kızak ve naylonlar ile sokak aralarında kaydı.

Ağrı'da kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, kırsalda da etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktığı kırsal kesimlerde uzun süredir yağışı bekleyen çocuklar, karda oynayıp hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı. Merkeze bağlı Geçitalan köyünde kar yağışı ile birlikte sokaklara dökülen çocuklar, kar topu oynayıp, kızak ve naylonlar ile kayarak, eğlendi.

Öte yandan Muş'un Varto ilçesine ise mevsimin ilk karı yağdı. Bingöl'ün Şerafettin Dağları'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.