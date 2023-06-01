Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğu foseptik çukurunda ölü bulundu - Son Dakika
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Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğu foseptik çukurunda ölü bulundu

01.06.2023 22:15

Ağrı'da Güleser ve Reyis Ülgay çifti, hayvanlarının bakımını yaparken 6 yaşındaki Miray'ı otomobilde bıraktı. Çocuklarını araçta göremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araayan çiftin ihbarı sonrası bölgede çalışma başlatıldı. Ahırın yakınındaki fosseptik çukurunda arama yapan ekipler, küçük Miray'ın cansız bedenine ulaştı.

Ağrı merkez Fırat Mahallesi'nde oturan Güleser ve Reyis Ülgay çifti, çocukları Miray Asel'le birlikte sabah 10.00 sıralarında 100'üncü Yıl Mahallesi'nde kiraladıkları ahırdaki hayvanlarına bakmaya gitti.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğu foseptik çukurunda ölü bulundu

ARAÇTA GÖREMEYİNCE 112'YE İHBARDA BULUNDULAR

Ülgay çifti, hayvanlarının bakımını yaparken çocuklarını da otomobilde bıraktı. Hayvanların bakımını yaptıktan sonra otomobile geri dönen Ülgay çifti, çocuklarını araçta göremeyince saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğu foseptik çukurunda ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ FOSEPTİK ÇUKURUNDAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek, Miray Asel için arama çalışması başlatıldı. Çocuğa ve herhangi bir ize rastlamayan ekipler, ahırın yakınındaki foseptik çukurunda arama başlattı. İş makineleriyle fosseptik çukurunda arama yapan ekipler, saat 18.00 sıralarında küçük kızın cansız bedenine ulaştı.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğu foseptik çukurunda ölü bulundu

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Fırat, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 6 yaşındaki kız çocuğu foseptik çukurunda ölü bulundu - Son Dakika
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