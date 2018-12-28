Ağrı'da Kar Yağışı
25 dakika önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Doğubayazıt, akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar
kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede Doğubayazıt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, 4 iş makinesi ve 2 tuzlama aparatlı kar küreme aracıyla çalışma başlattı.
Başta İshak Paşa Sarayı
yolu olmak üzere ilçe genelinde sürdürülen kar temizleme çalışmalarına Temizlik İşleri Müdürlüğü de 20 kişilik ekiple destek veriyor.
Elverişsiz hava koşullarının devam ettiği Türkiye- İran
kara yolunda da Karayolları 11: Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:51 Kaynak: AA
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