Ağrı'da koronavirüsle ilgili ek tedbirler alındı - Son Dakika

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçilmesine yönelik ek tedbirlerin alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet ve Eski Van caddeleri ile Tahir Elçi Meydanı'nda alışveriş dışında, gezinti veya çeşitli nedenlerle bekleme yapılmamasına karar verildiği belirtildi.

Kalabalık gruplara yönelik tedbirler kapsamında koronavirüsün insanlar arasında yayılma hızı nedeniyle ikiden fazla kişinin birlikte hareket etmesi ve bir arada bulunmalarının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, esnafın ise 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul etmesi, ziyaretçi kabul edilmemesi, misafir ağırlama düzeni iptal edilerek beklemelerin önüne geçilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, iş merkezlerinin faaliyet saatlerinin 09.00-15.00 olarak düzenlendiği, muhabbet, çay sohbetleri gibi nedenlerle kalabalık oluşturulmaması ve vatandaşların alışverişlerini bitirip virüsün yayılmasına neden olacak şekilde beklememeleri kararı verildiği kaydedildi.

Taksiler plakaya göre trafiğe çıkacak

Açıklamada ayrıca koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yarından itibaren il merkezi ve ilçelerde kayıtlı taksilerin trafiğe çıkışlarında plakaların son hanesine göre sınırlamaya gidildiğine dikkat çekilerek, "31 Mart Salı günü saat 00.00'dan aynı gün 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler, belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem, takip eden günler için gün dönüşümlü olarak devam edecektir." ifadesi kullanıldı.