AĞRI'DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ BAKIM YAPTIĞI SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel AĞRI'DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ BAKIM YAPTIĞI SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU - Son Dakika

AĞRI'DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ BAKIM YAPTIĞI SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU

6 saat önce

AĞRI'da, Özel Harekat Polisi Coşkun Elber (27), görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

AĞRI'DA ÖZEL HAREKAT POLİSİ BAKIM YAPTIĞI SİLAHININ ATEŞ ALMASI SONUCU ŞEHİT OLDU, System.String[]

AĞRI'da, Özel Harekat Polisi Coşkun Elber (27), görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahın kazara ateş alması sonucu şehit oldu. Şehit Elber'in naaşı düzenlenen törenle memleketi Ankara'ya uğurlanırken, polis yetkililerinden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı kadrosunda olan ve geçici görevle Ağrı'da bulunan polis memuru Coşkun Elber'in akşam saatlerinde görev dönüşü bakımını yaptığı uzun namlulu silahı ateş aldı. Kazara merminin isabet ettiği Elber, kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER BABA EVİNE ULAŞTI

Şehit Elber'in acı haberi Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık görevlileri eşliğinde eve gelen emniyet yetkililerinden çocuklarının şehadet haberini alan aile, gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınları ve komşuları da acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

NAAŞI TÖRENLE UĞURLANDI

Şehit Özel Harekat Polisi Coşkun Elber'in naaşı ise gece geç saatlerde düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı. Ağrı Devlet Hastanesi'nden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla alınan şehidin naaşı Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit Elber'in özgeçmişi okundu. Ardından dua okunan şehidin cenazesi, görev yaptığı arkadaşlarının omuzlarından tekbirler getirilerek memleketine götürülmek üzere uçağa konuldu.

Kübra Elber ile 2 yıldır evli olduğu öğrenilen şehit Elber'in cenazesi, memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Sungur Cami'de öğlen vakti tören ve kılınacak cenaze namazının ardından Elmadağ Merkez Şehitliği'ne defnedilecek.


Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:38 Kaynak: DHA
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