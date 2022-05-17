Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı

17.05.2022 09:31

Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit yokAĞRI Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan 175 operasyonda yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı.

Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

AĞRI Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan 175 operasyonda yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" kapsamında 26 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 01.01.2022 - 12.05.2022 tarihleri arasında Ağrı il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik 127 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde; "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu" kapsamında 121 şahsa yasal işlem yapılırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu" kapsamında yakalanan 26 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan operasyonlar kapsamında; 102 kilo 351 gram eroin, 8 kilo 270 gram metamfetamin, 5 kilo 723 gram esrar, 4 kilo 618 gram afyon sakızı, 12 adet ecstasy hap ve 1 gram sentetik kannabinoid ( bonzai) ele geçirildi. Emniyet kaynaklarından elde edilen bilgilerde, kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve çökertilmesine yönelik yapılan çalışmaların kararlılık ve azimle sürdürüleceği belirtildi.

Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 MİLYON DEĞERİNDE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne?
10:36 Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı
10:33 Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı
10:26 Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı
10:25 Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?
10:25 Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor
10:10 Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde
10:02 Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52
10:00 Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak
09:58 Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 10:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement