AĞRI DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

TÜRKİYE'nin zirvesi olan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, mayıs ayında beyaz gelinliğini giydi.

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Doğu'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yüzde 65'lik kısmı Iğdır, yüzde 35'lik bölümü Ağrı ilinde olan Ağrı Dağı, gece yaşanan kar yağışıyla beyaza büründü. Ağrı Dağı'nın beyaz örtüyle kaplandığını gören vatandaşlar şaşırdı. İlk baharla birlikte yeşile bürünen Iğdır ile karla kaplanan Ağrı dağının görüntüsü ilginç bir manzara oluşturdu.(DHA)