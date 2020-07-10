Ağrı Dağı'nın sıcak toprakları soğukkanlı hayvanların mekanı oldu - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sürüngenler, bölgenin biyoçeşitliliğine renk katıyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafında, yılan, kaplumbağa ve kurbağa gibi sürüngenlerin yanı sıra keler türleri de yaşıyor.

Genellikle Ağrı Dağı'nın geçmişte lav püskürmesiyle oluştuğu belirtilen kayalıkların üstüne çıkarak etrafı izleyen kelerler, bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bulakbaşı, Yazlık, İslamköy ve Aktaş köylerinin kırsal kesiminde yaşayan topbaş ve kafkas kelerleri, soğukkanlı davranışları ve ilginç vücut yapılarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor.

Bölgedeki neredeyse tüm kayalıkların üstünde görülebilen kelerler, hızla çoğalmalarıyla bilinen böcek türlerini avlayarak ekosistemi de dengede tutuyor.

Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BİYOMER) görevli Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 41 sürüngen türünün yaşadığını söyledi.

Her sürüngenin farklı alanları yaşam alanı olarak seçtiğini aktaran Akman, "5'i kurbağa türü, 2'si kaplumbağa, 15'i kertenkele ve 19 tanesi de yılan türü olmak üzere bölgede 41 tür yaşıyor. Her bir türün kendine göre habitat tercihleri var." dedi.

Özellikle kayalık alanların sürüngenler için önemli olduğunu belirten Akman, "Ağrı Dağı kayalık bir habitata sahip, bu türler de burada rahatlıkla yaşayabildiği, beslenebildiği ve avcılardan korunabildiği için özellikle kayalık yerleri tercih etmekteler." diye konuştu.

"Doğadaki hiçbir amfibi ve sürüngen faydasız değil"

Bölgede yaşayan sürüngenlerin zehirli olmadıklarını, rahatsız edilmedikleri sürece de saldırmayacaklarını ifade eden Akman, şöyle devam etti:

"Doğadaki hiçbir amfibi ve sürüngen faydasız değil, hepsinin bir faydası var. Bunlar böceklerle beslendikleri için ekosistemi dengede tutan başlıca unsurlardandır. Nasıl ki sinek popülasyonu aşırı çoğalırsa hastalıklar coğalır bu anlamda dengeleyici olarak baktığımızda kertenkeleler ile sulak alanlardaki amfibiler doğada önemli bir rol üstlenmektedir."