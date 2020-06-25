Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama - Son Dakika

AĞRI merkezli 3 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde, uyuşturucu satışı yapan, aralarında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının da bulunduğu 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Patnos ilçesi ile İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde belirlenen adreslere, şafak vakti, Özel Harekat ekipleri ile baskın yapıldı. 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
2 şüpheli aranırken, operasyon, polis dronu ile görüntülendi.