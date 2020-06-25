Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama - Son Dakika

Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

AĞRI merkezli 3 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

AĞRI merkezli 3 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Patnos ilçesinde, uyuşturucu satışı yapan, aralarında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarının da bulunduğu 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Patnos ilçesi ile İstanbul ve Van'ın Erciş ilçesinde belirlenen adreslere, şafak vakti, Özel Harekat ekipleri ile baskın yapıldı. 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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Adreslerde narkotik arama köpekleriyle yapılan aramalarda, 33 gram metamfetamin, 265 gram esrar, 343 kök Hint keneviri, 1,78 gram eroin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

30 uyuşturucu kullanıcısı hakkında işlem yapılan operasyonda, gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2 şüpheli aranırken, operasyon, polis dronu ile görüntülendi.


Narkotik, Patnos, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:53 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı merkezli uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama - Son Dakika
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