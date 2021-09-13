Üye Girişi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi - Son Dakika

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi

13.09.2021 08:31
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Tutak ilçesinde yapımı tamamlanan inşaat ve Covid-19 tedbirleri kapsamında okullarda alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Maarif Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş ile birlikte Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Necmi Karaoğlan ve şube müdürleri tarafından karşılandı.

İlçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ile okullarda Covid-19 tedbirleri hakkında bilgiler alan Kökrek, daha sonra yapımı tamamlanan okulları yerinde inceledi. Okul yöneticilerinden okullarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler alan ve okulların tüm bölümleri gezen Kökrek, DYK kurslarında öğrencilerle bir araya geldi.Öğrencilerle sohbet eden Kökrek, öğrencilere maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Her fırsatta okulları ziyaret ettiklerini ifade eden Kökrek, öğretmen ve öğrencilerin sıkıntılarını yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını belirtti. Öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çalıştıklarını ve bunun mücadelesini verdiklerini söyleyen Kökrek, "Eğitim, toplumsal yaşamımıza yön vermede, geleceğe yönelik adımlarımızı daha sağlam atmada ve ülkemizin farklı alanlarda başarıya ulaşmasında vazgeçilmez bir öğedir. Bizlerde, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın geleceğe hazırlanması hususunda idarecilerimizden öğretmenlerimize, bütün maarif kadromuzla köklü ilim geleneğimizi ihya edebileceğimiz, geleceğin nesillerini yarınlara en iyi şekilde hazırlayabileceğimiz; ilmi, fikri, sosyal, kültürel ve manevi alanlarda gelişimlerini sağlayabileceğimiz bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri için il merkezi ve ilçelerimizdeki okullarımızı ziyaret ediyoruz. Okullarımızda okul idarecileri ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek ilimizin eğitim çıtasını yükseltmek ve nitelikli eğitimi yaymak amacıylaistişare yapıyoruz. Tüm paydaş kurum ve STK temsilcileri ile birlikte ilimizin eğitim kalitesini yükseltebiliriz"dedi.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Hisarcık, Tutak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi - Son Dakika


Son Dakika

Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar 08:31 Tansiyon yükseldi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayına damga vuran anlar Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayıracak! Farklı sınıflarda ders görecekler 08:08 Taliban kadın ve erkek öğrencileri perdeyle değil tamamen ayıracak! Farklı sınıflarda ders görecekler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor 07:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet'in programında katılımcılara telefonla hitap etti: Yaşanan olaylar beni ciddi manada üzüyor
MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu 07:28 MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür 00:27 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu 21:51 Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu
Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp 21:01 Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı 18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Aşı karşıtlarının Aşı karşıtlarının "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" iddiası laboratuvarda çürütüldü         
08:40
Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi         
08:24
Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi         
08:04
Okullarda yeni dönem başlıyor! İşte çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının detayları Okullarda yeni dönem başlıyor! İşte çocuklara uygulanacak PCR test uygulamasının detayları         
07:42
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor?         
00:50
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı         
21:38
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı         
19:23
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 09:06:32. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, Tutak İlçesindeki okulları inceledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement