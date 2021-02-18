"Ağrı'nın beşizleri" beşinci yaş günlerini cıvıl cıvıl kutladı - Son Dakika

"Ağrı'nın beşizleri" beşinci yaş günlerini cıvıl cıvıl kutladı

18.02.2021 11:15

Ağrı'da yaşayan beşiz kız çocukları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur, 5. yaş günlerini, Türk Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllülerinin evlerine getirdiği pastayı keserek kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Ağrı'da yaşayan beşiz kız çocukları Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur, 5. yaş günlerini, Türk Kızılay Ağrı Şubesi kadın gönüllülerinin evlerine getirdiği pastayı keserek kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay Ağrı Kadın gönüllüleri, 5 yıl önce Bursa'daki özel bir hastanede dünyaya gelen ve yaklaşık 3 ay yenidoğan ünitesinde kaldıktan sonra aileleriyle Ağrı'ya dönen beşizler için doğum günü sürprizi hazırladı.

Kadın gönüllüler, üzerinde beşizlerin resminin olduğu doğum günü pastası ve hediyelerle Fırat Mahallesi'nde oturan oto elektrikçisi Fatih ve Hatice Yılmaz çifti ile beşiz kızlarını ziyaret etti.

Tenzile, Rabia, Havva, Berfin ile Hiranur adlı beşizler ve 8 yaşındaki ablaları Ecrin Duru ile bir araya gelen gönüllüler, onlarla vakit geçirip sohbet etti.

Minik beşizler, gönüllü ablalarının getirdiği doğum günü pastasının mumlarını üfleyip pastayı birlikte keserek beşinci yaş günlerini kutlamanın sevincini yaşadı.

Beşizlerle keyifli vakit geçirip onlara pasta tattıran Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve kadın gönüllüler, minik kardeşlere mutluluklar dileyip oyuncak, boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye etti.

Yılmaz ailesi 6 kızıyla mutlu bir yaşam sürüyor

Baba Fatih Yılmaz, AA muhabirine, kendilerini ziyaret eden Türk Kızılay gönüllülerinin, beşizleri çok sevindirdiklerini söyledi.

Kızlarıyla mutlu bir hayat sürdüklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Beşizlerimiz beşinci yaşlarına girdi. Çocuklarla uğraşmak biraz zor oluyor ama alıştık. Kıskançlıkları da başladı ve seneye okula başlayacaklar. Çok şükür mutluyuz ve bizim için önemli olan hepsinin sağlıklı olmasıdır. Beş çocuk babası olmak güzel bir duygu ama zor yönleri de var. Ne alsam beş tane aynısından almak zorundayım, farklı bir renk ve desen alamıyorum. Elbise, yiyecek ve şeker bile alsam kıskançlık yapıyorlar ve bu yüzden hepsini aynı almam lazım. Türk Kızılay gönüllülerine çok teşekkür ederim. Kızlarımızın doğum gününü kutlayıp hediye verdiler. Beş yaşına giren beşizlerimizi yalnız bırakmadılar."

İlk kez beşiz görmenin mutluluğunu yaşadı

Türk Kızılay Ağrı Şubesi Kadın Sorumlusu Neslihan Taşdemir de ilk defa beşiz gördüklerini ve bundan dolayı da çok mutlu olduklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte sık sık minik kızları ziyaret edeceklerini belirten Taşdemir, "Bugün Ağrı'nın meşhur beşizlerinin doğum günü. Bir tane çocuğun doğum gününü kutlamak çok büyük heyecan, bir de beş çocuğu bir arada düşünün. Binaya girdiğimizde evi çocukların sevinç sesleriyle tanıdık. Çocuklarımızın doğum gününü kutladık ve çok mutlu oldular. Hediyelerle güzel bir doğum günü kutladık. Seneye yine beşizlerimizi unutmayıp tekrardan geleceğiz inşallah. Daha önce ikizlerin doğum gününe katıldım, beşizler benim içinde bir ilk oldu."

Taşdemir, beş çocuğun doğum gününü aynı anda kutlamanın insana mutluluk verdiğini ve onlarla mutluluk çığlıkları atmak istediğini sözlerine ekledi.

Kızılay, Doğum, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Ağrı'nın beşizleri' beşinci yaş günlerini cıvıl cıvıl kutladı - Son Dakika


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