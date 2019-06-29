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AĞRI Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandıSuriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28), Ağrı'nın Tutak ilçesinde gözyaşları arasında...

Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin, Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28), Ağrı'nın Tutak ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde yaşayan Şefika- Ömer Tunç çiftinin 10 çocuğundan 9'uncusu olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç'un cenazesi dün askeri uçakla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirildi. Şehit Tunç için bugün Tutak 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Vali Vekili Hidayet Sarı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazında sonrasında helallik istendi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri tören boyunca güçlükle ayakta durdu. Namaz sonrası omuzlara alınan şehit Tunç'un naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşıdı. Bekar olan Adem Tunç, Tutak'a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
AĞRI Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
Adem Tunç, Ağrı, Güncel
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