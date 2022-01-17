Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu - Son Dakika

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da Sibirya soğukları etkili oluyor. Termometrelerin gece eksi 33 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken birçok yerde buz sarkıtları oluştu, park halindeki çok sayıda tırın yakıt deposu dondu. Sürücüler, donan yakıt depolarının altına ateş yakarak araçlarını çalıştırmak için yoğun çaba sarf etti. Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34,5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.

"ÇOK ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ"

Sabah işe gitmek için evden çıkan ve soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen vatandaşlardan Emrah Kaya, "Burada donuyoruz. İşe gitmek için 6 gibi evden çıkıyoruz. Bu soğuklarda çok zor şartlar altında çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TÜM BÖLGE SOĞUK HAVANIN ETKİSİ ALTINDA

Bölgedeki diğer illerde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığı Kars'ta eksi 27, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.