Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
08.05.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Müftülüğü tarafından 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programda konuşan İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, haccın birlik, kardeşlik ve kulluk bilincini güçlendiren mukaddes bir ibadet olduğunu söyledi.

Ağrı’da hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için duygu dolu bir uğurlama programı gerçekleştirildi. Ağrı İl Müftülüğü tarafından Ulu Camii’nde düzenlenen programa hacı adayları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla helalleşerek kutsal topraklara uğurlandı.

Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

HAC YOLCULUĞUNUN MANEVİ ÖNEMİ ANLATILDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, hac ibadetinin yalnızca fiziksel bir yolculuk değil, aynı zamanda manevi bir arınma süreci olduğunu ifade etti. İlhan, Müslümanların en büyük gayesinin Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu belirterek haccın kulluk bilincini güçlendiren önemli bir ibadet olduğunu söyledi.

Hac ibadetinin sadece “hacı” unvanı almak için yapılmaması gerektiğini vurgulayan İlhan, bu ibadetin kalbi, bedeni ve manevi yönüyle bütünleşen büyük bir teslimiyet yolculuğu olduğuna dikkat çekti. İlhan, hacı adaylarına kutsal topraklarda geçirecekleri zamanı ibadet ve dua ile değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

“HAC, VAHDET VE KARDEŞLİĞİN EN GÜÇLÜ SEMBOLÜDÜR”

Konuşmasında ümmet bilincine de değinen İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan, hac ibadetinin dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanları aynı amaç etrafında buluşturduğunu söyledi. Farklı coğrafyalardan gelen milyonlarca Müslümanın Kâbe’nin etrafında birlik içerisinde ibadet ettiğini belirten İlhan, haccın kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği ibadetlerden biri olduğunu ifade etti.

Program sonunda yapılan duaların ardından hacı adayları yakınlarıyla helalleşti. Duygusal anların yaşandığı uğurlama programında vatandaşlar hacı adaylarını dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurladı.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Müftülük, Yerel, Ağrı, Hac, Son Dakika

Son Dakika Hac Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis’te kabul edildi Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'te kabul edildi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
17:09
Aykut Kocaman’a kötü haber Korktuğu başına geldi
Aykut Kocaman'a kötü haber! Korktuğu başına geldi
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:34:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı’da hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.