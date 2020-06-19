AGÜ "Dünya Yenilikçi Üniversiteleri" sıralamasında ilk 50'de yer aldı - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ), 2020 WURI Dünya Yenilikçi Üniversiteleri (Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri) sıralamasında ilk 50'de yer aldığı bildirildi.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve bu yıl ilk kez başlatılan WURI- "Gerçek Etkili Dünya Üniversiteleri" sıralamasında AGÜ, 41'nci sırada yer aldı.

AGÜ ayrıca yenilikçi uluslararasılaşma uygulamalarıyla öğrencilerine hareketlilik fırsatlarını tanıyan "Öğrenci Hareketliliği ve Ulaşılabilirlik" kategorisinde de 10'uncu oldu.

AGÜ, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamaya Türkiye'den giren tek üniversitesi olurken Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, sıralamanın üniversitelerin yenilikçi yönleri, sanayi-üniversite iş birlikleri, girişimcilik, etik değerler, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik kriterleri değerlendirilerek yapıldığını ifade etti.