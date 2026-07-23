Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama - Son Dakika
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Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama

23.07.2026 12:46
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade veren gazeteci Fatih Portakal, "Pişman olduğumu söyledim. İyi bir dernek olarak gördüm ama ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Daha fazla sorgulayabilirdik; kendime üzülüyorum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün  Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerinin alınması için savcılığa çağırmıştı. Akşam saatlerine yakın Ece Üner, Öykü Serter ile Gökhan Özoğuz, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verdi.

FATİH PORTAKAL DA İFADE VERDİ

Bugün de sabah saatlerinde gazeteci Fatih Portakal soruşturma kapsamında 'bilgi sahibi' olarak avukatıyla birlikte İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldi.

"PİŞMAN OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Savcılığa ifade vermesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, savcılıkta pişman olduğunu söylediğini ve kendisine kızdığını ifade etti.

Portakal, şöyle konuştu:

"Pişman olduğumu söyledim. Neticede 2023 yılları arasında bu şartlarda baktığımda iyi bir dernek olarak gördüm ama bugüne gelip baktığımda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Kendime kızıyorum aslında. Daha fazla sorgulayabilirdik; ama bugünkü ortam içerisinde üzülüyorum kendime üzülüyorum, bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Haluk Levent, Öykü Serter, Ece Üner, Adliye, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Ahbap Fatih Portakal'dan ifade sonrası açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ayhan Temel Ayhan Temel:
    Siz hep böyle yapıp sonunda pişman olmadınızmı yazıklar olsun alayınıza 5 0 Yanıtla
  • ismail balcı ismail balcı:
    portakalı soydum ...baş ucma koydum.ben bir ya lan uy dur dum.duma duma dum.Söndü sizin mum. 4 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    SONRADAN HEPSI KEDİ OLUYOR 3 0 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    kandırıldık sözü tanıdık geldi… 1 0 Yanıtla
  • hakantutal0507@icloud.com [email protected]:
    çürük portakal olduğunu biliyorduk zaten şaşırmadık 1 0 Yanıtla
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