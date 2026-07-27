Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor - Son Dakika
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Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor

Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sessizliğini bozdu. Son dönemde toplumsal olaylarda aldığı roller ve karşılaştığı tepkiler nedeniyle yıprandığını belirten Ergen, ifade verdikten sonra sosyal medya hesabı X'i donduracağını duyurarak radikal bir karar aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan ünlü isim Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Yaşadığı süreç karşısında sitemini dile getiren Ergen, ifadesini verdikten sonra X hesabını donduracağını duyurdu.

Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor

"İYİLİKTEN MARAZ DOĞUYORMUŞ"

Soruşturma kapsamında hangi gerekçeyle ifadeye çağrıldığını bilmediğini ancak savcılığın talebine eksiksiz bir şekilde uyacağını belirten Ergen, son dönemde adının karıştığı adli süreçlere ve sosyal medyada karşılaştığı tepkilere dikkat çekti. Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekten de iyilikten maraz doğuyormuş. Sıla Bebek ile Fatmanur ve kızı vakalarında tarafıma savcılık şikayetinde bulunuldu. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabaiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili hangi gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum; ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim."

Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK 

İyi niyetle attığı adımların manipüle edildiğini ve bu durumun kendisini ciddi şekilde yıprattığını vurgulayan ünlü sanatçı, kendisini hedef gösterenler hakkında yasal haklarını kullanacağını ifade etti. Ergen, "İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor

X HESABINA VEDA EDİYOR 

Açıklamasının sonunda takipçilerine aldığı radikal kararı duyuran Gülben Ergen, ifade verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sosyal medya platformu X'teki faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Ergen, "İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip, X hesabımı donduruyorum" diyerek platforma veda edeceğini duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülben Ergen, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Gündem, Medya, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrılan Gülben Ergen X hesabını donduruyor - Son Dakika
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