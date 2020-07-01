AHBİB ihracatta İsrail'e odaklandı - Son Dakika

AHBİB ihracatta İsrail'e odaklandı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) 2020 yılının ilk 5 ayında 10,8 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiği İsrail pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Sanal Ticaret Alım Heyeti düzenledi.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) 2020 yılının ilk 5 ayında 10,8 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiği İsrail pazarında etkinliğini artırmak amacıyla Sanal Ticaret Alım Heyeti düzenledi. İnternet ortamında online yapılan etkinlikte AHBİB üyeleri, İsrail'in en büyük süpermarket zincirlerinden Rami Levy'nin sektör taleplerini değerlendirdi.

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Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen Sanal Ticaret Alım Heyeti'ne AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye'nin Tel Aviv Ticaret Müşaviri Ahmet Mahir Yener, Tel Aviv Ticaret Müşavirliği Kıdemli Personeli Moshe Mitrani, Rami Levy firması ithalat sorumlusu Mando Varol ile 6 ihracatçı firmanın temsilcisi katıldı. Tel Aviv Ticaret Müşaviri Ahmet Mahir Yener, korona virüs salgını döneminde İsrail pazarındaki güncel gelişmeleri, mevcut durumu, ihracat potansiyelini ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.


Pandemi döneminde sektör ihracatı yüzde 6 artış yakaladı


Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün İsrail'e yönelik performansını ele alan AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, geçtiğimiz yıl İsrail'e Türkiye geneli sektör ihracatının yüzde 4 artışla 158,6 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Başkan Arslan, İsrail'de pandemi dönemine rastlayan 2020 yılı Ocak-Mayıs aylarında yüzde 6 yükseliş yakalayıp 76,1 milyon dolar dış satım gerçekleştirildiğini belirtip, bu ülkede Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ürünlerinin tercih edilme oranlarını artırmaya odaklandıklarını kaydetti.


"Kayıplarımızı telafi etmenin gayreti içindeyiz"


AHBİB üyesi ihracatçıların geçen yıl İsrail'e 26,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, 2020 yılı Ocak- Mayıs döneminde ise 10,8 milyon dolar dış satıma ulaşıldığını aktaran Başkan Arslan, "Sanal Ticaret Alım Heyeti etkinliğimizde makarna, bisküvi ve bakliyat ürünleri öne çıktı. Bu yönüyle değerlendirdiğimizde geçen yıl İsrail'e 965 bin dolarlık makarna, 2 milyon 58 bin dolarlık bisküvi ve 5 milyon 26 bin dolarlık bakliyat ihraç eden Birliğimiz, korona virüs salgınının etkili olduğu süreçte de bu ülkenin taleplerini karşılamaya devam etti. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde AHBİB'in İsrail'e gerçekleştirdiği makarna ihracatı 391 bin dolar, bisküvi ihracatı 986 bin dolar, bakliyat ihracatı 3 milyon 182 bin dolar olarak raporlara yansıdı. Birlik olarak geçen yıl İsrail'e yönelik ihracatımızda bir miktar düşüş olmuştu. 2020'nin ilk 5 ayı itibarı ile iyi bir ivme yakaladık. Amacımız, geçen yıldan gelen kayıplarımızı hızlıca telafi edip, ihracat rakamlarımızı yukarılara çıkarmaktır. Bu yönde bizlere destek sağlayan Tel Aviv Ticaret Müşavirliği'mize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.


Türk firmalar mutlu ayrıldı


Sanal Ticaret Alım Heyeti etkinliğinde alıcı firma temsilcisi Mando Varol, Türkiye'den yaş meyve sebze ithalatı gerçekleştirdiklerini, son dönemlerde ise kuru gıda ithalatına ağırlık vermeye başladıklarını açıkladı. Heyete dahil olan Arbel, Armada, Anı, Palmiye, BGS Pazarlama ve Durum Gıda firmalarının temsilcileri de kendi sunumlarını yapıp, ürün gamıyla ilgili detayları anlattı.


Ardından firmalar özelinde ikili görüşmeler gerçekleştirildi. - MERSİN

İhracat, Akdeniz, İsrail, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AHBİB ihracatta İsrail'e odaklandı - Son Dakika Ekonomi

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